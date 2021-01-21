Американка заплатила 10 тисяч доларів, аби врятувати свою курку – дворічну представницю породи Маран. У птиці виявили проблеми з серцем, і її господиня негайно сплатила всі необхідні процедури та навіть операцію.

Курку звуть Блу, жінка купила її за 12 доларів в магазині. Однак, на відміну від інших курчат, Блу виявилася не вечерею, а найкращою подругою, пише People.

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Селета Нотнагель постійно балувала її сиром і полуницею, носила на руках і одягала в витончені вбрання. Вона навіть спить поряд з господинею на столику біля ліжка.

Діагностика хвороби курки

У березні минулого року Нотнагель помітила щось недобре: Блу перестала "муркотіти" на руках, стала млявою і ніби втомленою. А пізніше їй стало важко дихати.



Жінка вважає курку своєю подругую / Фото People

Нотнагель раніше працювала медсестрою в ветклініці, тому знала, що робити в такій ситуації. Жінка відвезла Блу на обстеження до місцевих ветеринарів: курці зробили рентгенівський знімок, УЗД, ЕКГ та аналіз крові. Підсумок – підозра на рак.

Щоб підтвердити або спростувати діагноз, Нотнагель відвезла Блу до ветклініки при Університеті Колорадо. Фахівці не виявили у птиці ознак онкології, але діагностували їй вроджену ваду серця – відкрита артеріальна протока.

Лікування курки

Подібний дефект усувають хірургічним шляхом, в основному немовлятам, кошенятам або цуценятам. Нотнагель стала першою, хто відправив на цю операцію курку.

Ми з нею споріднені душі. Я сказала чоловікові, що якщо Блу ​​помре, нехай викопує могилу відразу для нас двох. Я просто не уявляю, як буду жити без неї,

– згадує жінка.



Курку успішно прооперували / Фото People

10 листопада курці провели півгодинну операцію на відкритому серці. Вже через 12 годин після процедури курка повернулася в норму: вона знову стала активною.

За саму операцію Нотнагель і чоловік віддали 7500 доларів, візити до лікарів і аналізи обійшлися у 2500 доларів.