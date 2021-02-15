Жінки чи чоловіки: встановили, хто краще читає думки співрозмовника

Психологи з Великобританії розробили опитувальник "читання думок". Вони з'ясували, що жінки таки краще справляються з цією задачею.

Психологи з університетів Бата, Кардіффа і Лондона розробили тест на здатність до "читання думок". Вони використали дані понад 4 тисяч самозвітів людей, частина з яких – люди з аутизмом.

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Під читанням думок психологи мають на увазі дуже високий ступінь розуміння думок інших людей та здатність вловлювати тонкі сигнали поведінки, які можуть вказувати на емоційний стан та правдиві чи неправдиві твердження.

Шкала здібностей до "читання думок" охоплює від 0 до 16 балів. 4 бали й нижче вказують на погані навички цього процесу, а 14 – 16 – на найкращі. Середній бал становить від 12 до 13 балів.

При цьому дослідникам важливо було відокремити здатності емпатії від розуміння думок іншого, оскільки емпатія пов'язана зі співчуттям і розумінням, а "читання думок" дещо інша варіація такої здатності, хоч різниця дуже тонка.

Результати дослідження: