Жінки можуть визначити чоловіків, які шукають випадковий секс, за обличчям

Згідно з новим дослідженням, обличчя чоловіків є важливою ознакою соціосексуальності. За ним жінки можуть визначити ставлення чоловіка до випадкових сексуальних стосунків.

Науковці опитали 103 людини. Їм потрібно було відповісти, наскільки вони відкриті для випадкових інтимних зв'язків. Після цього їх фотографії показали 65 добровольцям протилежної статі. Вони мали передбачити сексуальну поведінку людини на знімком.

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Жінки можуть, а чоловіки – ні

Жінки точно назвали учасників дослідження, які є прихильниками випадкових сексуальних зв'язків. Чоловіки не змогли показати такі ж результати, розглядаючи фотографії представниць протилежної статі.

З'ясувалося, що жінки справді добре визначали, чи цікавлять чоловіків лише короткострокові стосунки. Це дійсно цінна навичка, оскільки вона дозволить жінкам приймати підсвідомі рішення щодо того, які чоловіки їм підходять, відповідно до цілей відносин,

– зазначили науковці.

Як виглядають чоловіки, які шукають секс без зобов'язань

Аналізуючи результати, вчені прийшли до висновку, що налаштованих на секс без зобов'язань чоловіків характеризує сильне підборіддя, високий і широкий лоб, великі очі, довше обличчя і ніс, ніж в інших. Зв'язок між рисами обличчя жінки і її соціосексуальною поведінкою дослідники не змогли виявити.



Риси обличчя зліва характеризують чоловіка, який шукає серйозні відносини. Праворуч – випадковий секс / Фото: PsyPost

"Хоча це дослідження припускає, що в наших перших враженнях може бути певна правда, але ми можемо отримати набагато більше інформації про особистість людей, розмовляючи з ними та спостерігаючи за їхньою поведінкою", – попереджають фахівці.