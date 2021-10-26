Жінки не емоційніші за чоловіків – відомий стереотип зруйновано

Вчені зі США спростували популярне твердження, що жінки нібито емоційніші за чоловіків. Також науковці виявили, що гормони яєчників не впливають на емоційність жінок.

Чоловіки та жінки однаково схильні до прояву "ірраціональних емоцій". Про це заявили психологи з університету Мічигану (США).

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Як проводилось дослідження

Вчені спостерігали за поведінкою 142 чоловіків та жінок впродовж 75 днів, вивчаючи як їхні позитивні емоції, так і негативні.

При цьому жінок розподілили на 4 групи: перші 3 вживали різні пероральні контрацептиви, що "стабілізують" коливання гормонів, а остання група не приймала таблетки зовсім.

Результати дослідження

У чоловіків та жінок коливання емоцій відбувалося приблизно в одному діапазоні – вони виявилися однаково емоційними.

Те саме стосувалося жінок, які приймали різні групи контрацептивів і не вживали їх взагалі: емоції коливалися з різних причин, а не лише під впливом гормонів. Також дослідники взагалі не виявили особливого зв'язку між емоційним станом та рівнем гормонів, які виробляються яєчниками.

Можливо, чоловіки дещо частіше за жінок стримують свої емоції, але не показувати їх і не відчувати – зовсім різні речі.