У жінки під пахвою утворилась молочна залоза: фото

Медики з Португалії описали рідкісний випадок утворення молочної залози під пахвою. У жінки почалась лактація з пахви.

26-річна жінка звернулася до медиків з болем під пахвою. 2 дні перед візитом до лікаря вона народила дитину природним шляхом.

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Під час обстеження медики виявили круглу, тверду та чітко окреслену пахвову масу (панель A), яка виділяла білі виділення при натисканні (панель B).



Молочна залоза під пахвою / Фото Hospital de Santa Maria

Що це за стан та чому він виникає

Це рідкісний вид– стану, при якому додаткова тканина грудей розвивається уздовж колишнього ембріонального грудного гребеня під час розвитку плоду. Як правило, такі молочні залози недорозвинуті. І при нормі зникають всюди, крім грудей.

У жінки вона стала помітною вже після пологів.

Так, у післяпологовий період молоко може випливати з тканин, які можуть збільшуватися в розмірах. У деяких випадках це викликає біль і дискомфорт.

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