Нове дослідження синдрому "розбитого серця"

В ході нового дослідження група вчених з США зібрала дані національних лікарень про пацієнтів, у яких був діагностований синдром "розбитого серця" з 2006 по 2017 роки. В аналіз потрапили медичні карти понад 135 тисяч осіб.

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Жінки в групі ризику

Фахівці виявили, що цей стан в основному виявляється у жінок 50 – 74 років. У порівнянні з чоловіками та молодшими пацієнтками ця група страждає від кардіоміопатії такоцубо в 6 – 10 разів частіше.

Автори дослідження також виявили неухильне зростання нових випадків цього захворювання у всіх групах пацієнтів, причому ця тенденція з'явилася задовго до пандемії. Знову ж, найзначніший приріст був виявлений у жінок старше 50 років (83,3%). За словами вчених, на кожного чоловіка або молоду жінку з цим захворюванням припадає 10 пацієнток середнього і старшого віку.

Синдром "розбитого серця" або кардіоміопатія такоцубо Це гостра дисфункція лівого шлуночка міокарда, найчастіше виліковна. Характеризується раптовим розвитком серцевої недостатності або болю у грудях, також змінами на ЕКГ, подібними з ознаками інфаркту. На думку вчених, такоцубо провокує реакція мозку на сильний стрес.

Причини нерівномірного розподілення хвороби

Це було важливим відкриттям, оскільки до цього дослідження вчені знали тільки про те, що захворювання частіше діагностується у жінок, ніж у чоловіків. Тепер вдалося визначити ключову групу ризику. Ймовірно, реакції мозку і нервової системи жінки стають більш сприйнятливі до різних стресів.

Нещодавно науковці з'ясували, що чоловіки та жінки стають гіпертоніками по-різному, хоча й поки основна система контролю за гіпертонією в обох статей одна і та ж. Виявляється, для кожної статі існує власний регулятор, який підвищує артеріальний тиск.