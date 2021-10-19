Нове дослідження синдрому "розбитого серця"
В ході нового дослідження група вчених з США зібрала дані національних лікарень про пацієнтів, у яких був діагностований синдром "розбитого серця" з 2006 по 2017 роки. В аналіз потрапили медичні карти понад 135 тисяч осіб.
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Жінки в групі ризику
Фахівці виявили, що цей стан в основному виявляється у жінок 50 – 74 років. У порівнянні з чоловіками та молодшими пацієнтками ця група страждає від кардіоміопатії такоцубо в 6 – 10 разів частіше.
Автори дослідження також виявили неухильне зростання нових випадків цього захворювання у всіх групах пацієнтів, причому ця тенденція з'явилася задовго до пандемії. Знову ж, найзначніший приріст був виявлений у жінок старше 50 років (83,3%). За словами вчених, на кожного чоловіка або молоду жінку з цим захворюванням припадає 10 пацієнток середнього і старшого віку.
Причини нерівномірного розподілення хвороби
Це було важливим відкриттям, оскільки до цього дослідження вчені знали тільки про те, що захворювання частіше діагностується у жінок, ніж у чоловіків. Тепер вдалося визначити ключову групу ризику. Ймовірно, реакції мозку і нервової системи жінки стають більш сприйнятливі до різних стресів.
Нещодавно науковці з'ясували, що чоловіки та жінки стають гіпертоніками по-різному, хоча й поки основна система контролю за гіпертонією в обох статей одна і та ж. Виявляється, для кожної статі існує власний регулятор, який підвищує артеріальний тиск.