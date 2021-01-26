Жіночі презервативи: як виглядають, використовуються та від чого захищають

Жіночі презервативи – один з видів бар'єрної контрацепції. Його можна використовувати при вагінальному та анальному сексі. Виглядають жіночі презервативи як чоловічі, тільки більші за розміром і з двома кільцями на кінцях – відкритим і закритим.

Джерело: NHS

Їх роблять з м'якого тонкого латексу, поліуретану або нітриту. Кондом поміщається в вагіну і не дає потрапити в організм біологічним рідинам і мікроорганізмам.

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Від чого захищає жіночий презерватив

Жіночий презерватив запобігає вагітності, передачі ІПСШ та зараженню ВІЛ. Варто мати на увазі, що захист від інфекцій при анальному сексі з жіночим презервативом ще недостатньо вивчена. В ідеальних умовах секс в жіночому презервативі безпечний на 95%. Не завжди все складається ідеально, тому в реальності його безпеку від 75 до 82%. Для чоловічого варіанту контрацепції це 98% і 85% відповідно. Тобто чоловічий презерватив трохи надійніший.

Як використовувати жіночий презерватив

Жіночий презерватив поміщається всередину до будь-якого проникнення. Для цього потрібно:

обережно відкрити упаковку руками, бажано при світлі (якщо відкривати зубами в темряві, є шанс пошкодити виріб);

прийняти зручне положення, розгорнути презерватив, стиснути кільце із закритого боку й акуратно помістити в вагіну. Процес схожий на введення тампона;

за допомогою пальців максимально просунути презерватив всередину. Відкритий кінець з широким кільцем повинен залишитися зовні.

Під час сексу презерватив розтягується. Потрібно перевірити, що виріб не закрутився, через це він може порватися. Після закінчення статевого акту кондом витягується за зовнішнє кільце і викидається (в смітник, не в туалет).



Порівняння жіночого і чоловічого презерватива / Фото Unsplash

У жіночого презерватива більший ризик зіслизнути всередину при активних рухах, ніж в чоловічого. Якщо це сталося, потрібно перерватися, витягти його і замінити на новий. Не варто переживати, що презерватив не вийде вийняти, – далі вагіни він нікуди не дінеться.

Зазвичай в презервативі вже є лубрикант, але при необхідності можна використовувати додатковий. Якщо потрібно, жіночий кондом можна вводити всередину заздалегідь: за вісім годин до статевого акту і пізніше.

Під час статевого акту потрібно використовувати тільки один презерватив – або чоловічий, чи жіночий. Їх одночасне використання не зробить секс безпечнішим. Навпаки, через тертя захист може порватися.