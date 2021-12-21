У жіночому мозку знайшли область, яка відповідає за сексуальне задоволення

Нове наукове дослідження виявило область мозку у жінок, пов’язану з дотиком до геніталій. Науковці з'ясували, що вона розвиненіша у добровольців, які повідомили, що більше займаються сексом.

Нове дослідження жіночого збудження

У дослідженні взяли участь 20 жінок. Вчені використали спеціальний пристрій спрямованої стимуляції. Його малі потужності викликали реакцію без збудження і показали активовану зону мозку під час МРТ-сканування.

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Розмір має значення

У чоловіків за реакцію на генітальну стимуляцію відповідає та область мозку, що розташована поруч із ділянкою, яка збирає інформацію про стегна. У жінок теж, тільки точна локалізація зони відрізняється у різних дівчат. Варіюється і її товщина: чим частіше секс – тим вона більша.



Ділянки мозку, які відповідають за збудження / Фото: ScienceAlert

Поки вчені не можуть сказати, чи насичене інтимне життя призводить до збільшення площі чи навпаки. Також неясно, чи пов'язаний більший розмір зони, що відповідає за геніталії, з вищою чутливістю до дотиків.

Значення нового дослідження

До цього вчені не могли знайти область, яка реагує на стимуляцію клітора, через похибки досліджень. Під час самостійної сесії чи за участю партнера жінки збуджувались і це заважало.

Також волонтери торкались не лише геніталій, а й інших частин тіла, тому результати були розмиті. У результаті деякі вчені припускали, що область в соматосенсорній корі взагалі розміщується поруч з областю п'ят.

Результати дослідження можуть бути використані в майбутньому для лікування людей, які, наприклад, постраждали від сексуального насильства або мають сексуальну дисфункцію.