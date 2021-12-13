Жінки частіше страждають від постковідного синдрому

Нове дослідження провели фахівці Клініки Майо, які проаналізували дані перших 108 пацієнтів, які звернулися з постковідними проявами. Вчені звернули увагу на те, що 75% пацієнтів – це жінки, середній вік становив 46 років.

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Деякі з них страждали на супутні захворювання – ожиріння, шлунково-кишкові розлади, приблизно у третини пацієнток до зараження була діагностована депресія і тривожність.

Найчастіші симптоми

Крім того, симптоми постковідного синдрому також відрізняються залежно від статі пацієнта. Жінки частіше скаржилися на хронічну втому (59%), кашель (58%), задишка (52%), біль у м'язах (50%). У чоловіків найпоширенішим симптомом була задишка (58%). У жінок також частіше було підвищено маркери запалення у порівнянні з чоловіками.

Оскільки це спостережне дослідження, вчені поки що не знають, із чим пов'язані ці відмінності. Вони закликали своїх колег звертати увагу на сукупність симптомів постковідного синдрому у чоловіків та жінок, щоб знайти якісь закономірності та виробити ефективні методи лікування.

Попереднє дослідження

Про те, що пацієнтки можуть частіше стикатися з довгостроковими симптомами коронавірусу, науковці заявили ще в березні. Вони опублікували результати невеликого дослідження, в якому оцінювалися наслідки COVID-19, і виявили, що більшість тих, хто звернувся з різними скаргами, — це жінки.