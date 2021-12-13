У жінок чи чоловіків: у кого частіше трапляється постковідний синдром

Відомо, що чоловіки схильніші до ускладнень при COVID-19 і у них вищий ризик смертності. Однак з'являється все більше даних про те, що наслідки коронавірусу частіше зачіпають жінок.

Жінки частіше страждають від постковідного синдрому

Нове дослідження провели фахівці Клініки Майо, які проаналізували дані перших 108 пацієнтів, які звернулися з постковідними проявами. Вчені звернули увагу на те, що 75% пацієнтів – це жінки, середній вік становив 46 років.

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Деякі з них страждали на супутні захворювання – ожиріння, шлунково-кишкові розлади, приблизно у третини пацієнток до зараження була діагностована депресія і тривожність.

Найчастіші симптоми

Крім того, симптоми постковідного синдрому також відрізняються залежно від статі пацієнта. Жінки частіше скаржилися на хронічну втому (59%), кашель (58%), задишка (52%), біль у м'язах (50%). У чоловіків найпоширенішим симптомом була задишка (58%). У жінок також частіше було підвищено маркери запалення у порівнянні з чоловіками.

Оскільки це спостережне дослідження, вчені поки що не знають, із чим пов'язані ці відмінності. Вони закликали своїх колег звертати увагу на сукупність симптомів постковідного синдрому у чоловіків та жінок, щоб знайти якісь закономірності та виробити ефективні методи лікування.

Попереднє дослідження

Про те, що пацієнтки можуть частіше стикатися з довгостроковими симптомами коронавірусу, науковці заявили ще в березні. Вони опублікували результати невеликого дослідження, в якому оцінювалися наслідки COVID-19, і виявили, що більшість тих, хто звернувся з різними скаргами, — це жінки.