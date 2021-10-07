Про це свідчить нове дослідження вчених з Ізраїля. У жінок зазвичай був більший захист від коронавірусу, ніж у чоловіків, після отримання другої вакцини Pfizer-BioNTech.

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Що відомо про результати дослідження

Фахівці перевірили рівень антитіл в більш ніж 26 тисяч проб крові.

Їх взяли у тих, хто одужував від COVID-19, а також у вакцинованих і нещеплених громадян країни.

Участь у дослідженні взяли й понад 4 800 вакцинованих медпрацівників в Ізраїлі.

Проміжок часу – з грудня по липень 2020 року – в цей період Ізраїль провів одну з перших у світі загальнонаціональних вакцинацій.

Неочікувані результати: у жінок більше антитіл

Результати показали, що антитіла проти коронавірусу серед вакцинованих людей різко впали протягом 80 днів після другого уколу вакцини. Мовиться лише про препарат від Pfizer.

У жінок було більше антитіл, ніж у чоловіків – як на піку, так і наприкінці дослідження.

До чого тут гормони

Дослідники звернули особливу увагу на відмінності в концентрації антитіл в крові між вакцинованими жінками і чоловіками.

У жінок рівень антитіл починає рости з 51 року, при чому він помітно вищий, ніж у чоловіків того ж віку,

– зазначили вчені.

Це явище може бути пов'язане з тим, що приблизно у цьому віці спостерігають зміну рівня гормону естрогену, який впливає на імунну систему.

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У чоловіків підвищення рівня антитіл спостерігається в більш ранньому віці, починаючи приблизно з 35 років. Це може бути пов'язано зі змінами рівня чоловічого статевого гормону тестостерону.

Як імунітет залежить від віку

Дослідження, опубліковане в Медичному журналі Нової Англії, також свідчить про те, що люди у віці від 18 до 45 років мали більш сильний імунітет, ніж ті, кому за 65 після того, як вони отримали друге щеплення.

Попри це вакцини проти коронавірусу залишаються ефективними для запобігання госпіталізації.

Ефективність Pfizer через пів року падає вдвічі: дослідження

Джерело: The Lancet

Ефективність вакцини проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech знижується майже вдвічі через 6 місяців після завершення вакцинації. Показник ефективності падає з 88% до 47%.

Втім, ефективність вакцини проти варіанту Дельта протягом першого місяця після другого щеплення становить 93%, але уже через 4 місяці знижується до 53%.

Проти інших штамів ефективність знизилася до 67% з 97%.

Увага! Дослідження проводили вчені з компанії Pfizer та Kaiser Permanente. Примітно, що дані попередньо вже оприлюднювали у серпні, але без експертної оцінки