Жінці трансплантували інфіковані коронавірусом легені: вона померла

Жінка, якій для виживання потрібна трансплантація легень, отримала інфікований SARS-CoV-2 трансплантат. В мазку з носогорла донора коронавірус не виявили.

Прихований коронавірус

В описаному випадку донором двох легень стала людина, яка загинула в автокатастрофі. Лікарі не виявили у неї об'єктивних ознак COVID-19.

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Під час підготовки до забору легень медпрацівники взяли у донора мазок з носогорла, ПЛР-тест не знайшов в ньому коронавірусу. Пересадку легень отримала жінка, яка страждала від важкої хронічної обструктивної хвороби легень.

Заражені легені

Процедура трансплантації пройшла гладко, але через три дні у пацієнтки розвинулася лихоманка, дихання стало ускладненим. Жінку помістили в палату інтенсивної терапії, їй проводили штучну вентиляцію легенів. В мазках з носогорла пацієнтки вчені не знайшли SARS-CoV-2. Але вони виявили коронавірус в промивній рідині з бронхів і легенів.

Через чотири дні після операції хірург, який проводив трансплантацію, захворів на COVID-19. Зразки рідини з бронхів, які були взяті при забору легень у донора, теж були протестовані на SARS-CoV-2, результат виявився позитивним.

Генетичний аналіз показав, що і пацієнтка, і лікар, заразилися від донора легень. Через два місяці після операції пацієнтка померла, а хірург одужав.

У 2020 році в США провели близько 40 тисяч пересадок органів. Описане в American Journal of Transplantation зараження коронавірусом зараз єдиний відомий випадок інфікування при трансплантації.