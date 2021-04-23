Жир на животі небезпечний навіть при нормальній вазі

Американська кардіологічна асоціація випустила наукову заяву про зв'язок ожиріння з хворобами серцево-судинної системи. Виявилося, що черевний жир навіть при нормальній вазі небезпечний для здоров'я.

У заяві вчені особливу увагу приділили абдомінальному або черевному ожирінню. При ньому великі кількості жиру відкладаються в черевній порожнині.

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Найпростіший діагностичний тест для його виявлення – вимір охоплення талії. Автори наукового документа підкреслюють, що черевне ожиріння може не супроводжуватися "звичайним ожирінням". У людей з вагою, яка вважається нормальною, воно є важливим індикатором ризику серцево-судинних хвороб, метаболічного синдрому і смерті.

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Критерії черевного ожиріння – охоплення талії понад 88 сантиметрів для жінок і понад 102 сантиметрів – для чоловіків.

У заяві йдеться, що у людей з черевним ожирінням ризик серцево-судинних хвороб може бути вищим, ніж у людей з високим ІМТ, але малою кількістю жиру навколо внутрішніх органів, внутрішнього (вісцерального) жиру. Такий стан часто називають метаболічно здоровим ожирінням.

Ще один вид вісцерального жиру, небезпечного для серця – епікардіального, він розташовується між міокардом і зовнішньою оболонкою серця. Цей жир можна виявити тільки при додатковому обстеженні. Він пов'язаний з погіршенням прогнозу при серцево-судинних хворобах. Епікардіальний жир зазвичай виявляють у людей з великою талією.

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У науковій заяві повідомляється, що фізичне навантаження допомагає боротися з вісцеральним жиром.