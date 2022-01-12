Надмірно малорухливий спосіб життя та надмірно калорійна дієта сприяють розвитку діабету 2 типу, змінюючи функціонування клітин підшлункової залози та знижуючи ефективність регуляції рівня цукру в крові. Однак жир, який часто називають ідеальним винуватцем, можна реабілітувати.

Актуально Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу

Діабет 2 типу виникає внаслідок дисфункції бета-клітин підшлункової залози, які відповідають за секрецію інсуліну. Це порушує регуляцію рівня цукру в крові й може призвести до серйозних ускладнень з боку серця, очей та нирок. Зовсім недавно надлишок цукру також звинувачували у пошкодженні бета-клітин та розвитку діабету 2 типу. І хоч провина цукру більше не викликає сумніву, роль жиру в дисфункції бета-клітин залишається неоднозначною.

Вивчаючи бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін, вчені з Женевського університету (UNIGE) у Швейцарії показали, що ці клітини менше страждають від надлишку цукру, якщо раніше вони зазнавали впливу жиру.

Вивчаючи клітинні механізми науковці виявили, як цикл накопичення та мобілізації жиру дозволяє клітинам адаптуватися до надлишку цукру.

Коли жир допомагає бета-клітинам

Щоб відрізнити дію жиру від дії цукру, вчені піддали бета-клітини впливу надлишку цукру, жиру, а потім їхній комбінації. Таким чином науковці вперше підтвердили токсичність цукру: бета-клітини, які зазнали впливу високого рівня цукру, виділяли набагато менше інсуліну, ніж зазвичай.

Коли клітини піддаються впливу як занадто великої кількості цукру, так і занадто великої кількості жиру, вони накопичують жир у вигляді крапель в очікуванні менш "хороших" часів. Дивно, але ми показали, що цей запас жиру не погіршує ситуацію, а дає змогу відновити секрецію інсуліну майже до нормального рівня,

– пояснила авторка роботи Люсі Оберхаузер.

Результати роботи:

Згідно з результатами дослідження, завдяки звільненим молекулам жиру бета-клітини адаптуються до надлишку цукру та підтримують майже нормальну секрецію інсуліну. У такому випадку організм використовує його як джерело енергії.

Щоб уникнути розвитку діабету, важливо дати цьому корисному циклу можливість бути активним, наприклад, підтримувати регулярну фізичну активність.

Зараз вчені намагаються визначити механізм, за допомогою якого жир, що вивільняється, стимулює секрецію інсуліну.