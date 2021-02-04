Жителі окупованого Донбасу можуть безкоштовно лікуватися від COVID-19 в Україні: які умови
Віктор Ляшко заявив, що жителі окупованих територій Донбасу можуть отримати безкоштовне лікування від коронавірусу в Україні. Однак результат їхнього тесту мають підтвердити на КПВВ або після прибуття в Україну.
Джерело: ютуб-канал GDIP Media Center
Головний санітарний лікар України Ляшко взяв участь у дискусії "Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на сході України". Там посадовець озвучив правила лікування від коронавірусу для жителів окупованого Донбасу.
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Якщо це (COVID-19 – 24 канал) виявлять, вони (люди – 24 канал) отримуватимуть безкоштовне лікування на території України,
– наголосив Ляшко.
Що ще сказав Ляшко
- Усі охочі можуть зробити тест на COVID-19 у сервісній зоні КПВВ. Якщо його результат буде негативним, людина зможе уникнути ізоляції. Необхідна інформація відразу надійде у додаток "Дій вдома".
- У випадку, якщо через певні причини встановити "Дій вдома" не вдасться, дані направлять в обсерватор. Там вони зберігатимуться упродовж 14 днів.
- Охочі також зможуть не здавати тест на КПВВ, а вирушити у пункт призначення, вказаний у додатку. Однак там все одно доведеться перевіритися на коронавірус.
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