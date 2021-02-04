Жителі окупованого Донбасу можуть безкоштовно лікуватися від COVID-19 в Україні: які умови

Віктор Ляшко заявив, що жителі окупованих територій Донбасу можуть отримати безкоштовне лікування від коронавірусу в Україні. Однак результат їхнього тесту мають підтвердити на КПВВ або після прибуття в Україну.

Джерело: ютуб-канал GDIP Media Center

Головний санітарний лікар України Ляшко взяв участь у дискусії "Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на сході України". Там посадовець озвучив правила лікування від коронавірусу для жителів окупованого Донбасу.

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Якщо це (COVID-19 – 24 канал) виявлять, вони (люди – 24 канал) отримуватимуть безкоштовне лікування на території України,

– наголосив Ляшко.

Що ще сказав Ляшко

Усі охочі можуть зробити тест на COVID-19 у сервісній зоні КПВВ. Якщо його результат буде негативним, людина зможе уникнути ізоляції. Необхідна інформація відразу надійде у додаток "Дій вдома".

У випадку, якщо через певні причини встановити "Дій вдома" не вдасться, дані направлять в обсерватор. Там вони зберігатимуться упродовж 14 днів.