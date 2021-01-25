Замість маски високозахисні респіратори: в Австрії діє вимога третього локдауну
В Австрії почала діяти вимога третього карантину – носіння респіраторів класу FFP2 в магазинах і громадському транспорті. Вони мають високий ступінь захисту на відміну від звичайної маски.
Використовувати респіратори замість масок люди мають з 25 січня. Про це повідомляє видання The Local.
До речі Через новий штам: жителів Німеччини можуть зобов'язати носити респіратори
Хто отримає безкоштовні респіратори
Як зазначив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер, респіратори захищають надійніше, але і коштують дорожче. Тому уряд клав угоду з великими роздрібними торговцями, щоб забезпечити продаж масок класу FFP2 за собівартістю.
Щоб запобігти панічній покупці, клієнтам дозволятимуть купувати за раз максимум 5 респіраторів. Незаможним людям надаватимуть їх безкоштовно.
Які ще вимоги передбачає локдаун
- З 25 січня в Австрії також набула чинності вимога щодо соціальної дистанції не менше 2 метрів.
- З 8 лютого мають відкритися роздрібні магазини, музеї та музеї за умови суворого дотримання усіх коронавірусних заходів.
- Цього ж дня почнеться навчання у школах Відня та Нижньої Австрії, в усіх інших федеральних землях – з 15 лютого.
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