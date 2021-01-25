Замість маски високозахисні респіратори: в Австрії діє вимога третього локдауну

В Австрії почала діяти вимога третього карантину – носіння респіраторів класу FFP2 в магазинах і громадському транспорті. Вони мають високий ступінь захисту на відміну від звичайної маски.

Використовувати респіратори замість масок люди мають з 25 січня. Про це повідомляє видання The Local.

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Хто отримає безкоштовні респіратори

Як зазначив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер, респіратори захищають надійніше, але і коштують дорожче. Тому уряд клав угоду з великими роздрібними торговцями, щоб забезпечити продаж масок класу FFP2 за собівартістю.

Щоб запобігти панічній покупці, клієнтам дозволятимуть купувати за раз максимум 5 респіраторів. Незаможним людям надаватимуть їх безкоштовно.

Які ще вимоги передбачає локдаун

З 25 січня в Австрії також набула чинності вимога щодо соціальної дистанції не менше 2 метрів.

З 8 лютого мають відкритися роздрібні магазини, музеї та музеї за умови суворого дотримання усіх коронавірусних заходів.

Цього ж дня почнеться навчання у школах Відня та Нижньої Австрії, в усіх інших федеральних землях – з 15 лютого.

Третій національний карантин в Австрії ввели наприкінці грудня 2020 року. З початку пандемії у країні зареєстровано 405 тисяч випадків інфікування коронавірусом та 7 418 смертей, пов'язаних із COVID-19.