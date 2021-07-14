У жительки Сумщини з-під пломби витягли кліща: вона захворіла на хворобу Лайма
Джерело:ШОСТКА.info
У Сумській області у жінки під пломбою знайшли кліща. Після цього у неї виявили кліщовий бореліоз (хворобу Лайма).
У 2020 році мешканка міста Шостка двічі лікувала один і той же зуб. Спершу навесні вона звернулася до приватного стоматолога, але зуб продовжував непокоїти пацієнтку.
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В грудні жінка вже звернулася до стоматполіклініки, але там сказали, що все нормально. У липні 2021 року жінка знову відвідала лікаря, але вже приватного.
Мені прибрали пломбу, а потім доктор каже: "Щось тут чорненьке. Якась лапка",
– розповідає Лариса.
Пізніше в лабораторії встановили, що це кліщ (вже неживий). Але навіть мертвий кліщ виділяє токсини. Лариса здала аналіз крові на кліщовий бореліоз, результат якого виявився позитивним.
На щастя, жінка перенесла хворобу у легкій формі. За її словами, раніше відчувала нездужання, також в неї були підвищена температура, болі в колінному суглобі, які не знімалися знеболювальними таблетками та порушення кальцієвого обміну. До лікарні жінка не зверталася.
Звідки взявся кліщ – невідомо. Пацієнтка намагалася поспілкуватися з приватною стоматологинею, у якої перший раз лікувала зуб.
Лікарка дуже розсердилася. Мовляв, у чому я її звинувачую, вона десятки років працює,
– розповіла жінка.
Лікарка припустила, що кліщ міг проникнути через ясна.