У жительки Сумщини з-під пломби витягли кліща: вона захворіла на хворобу Лайма

У Сумській області у жінки під пломбою знайшли кліща. Після цього у неї виявили кліщовий бореліоз (хворобу Лайма).

У 2020 році мешканка міста Шостка двічі лікувала один і той же зуб. Спершу навесні вона звернулася до приватного стоматолога, але зуб продовжував непокоїти пацієнтку.

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В грудні жінка вже звернулася до стоматполіклініки, але там сказали, що все нормально. У липні 2021 року жінка знову відвідала лікаря, але вже приватного.

Мені прибрали пломбу, а потім доктор каже: "Щось тут чорненьке. Якась лапка",

– розповідає Лариса.

Пізніше в лабораторії встановили, що це кліщ (вже неживий). Але навіть мертвий кліщ виділяє токсини. Лариса здала аналіз крові на кліщовий бореліоз, результат якого виявився позитивним.

На щастя, жінка перенесла хворобу у легкій формі. За її словами, раніше відчувала нездужання, також в неї були підвищена температура, болі в колінному суглобі, які не знімалися знеболювальними таблетками та порушення кальцієвого обміну. До лікарні жінка не зверталася.

Звідки взявся кліщ – невідомо. Пацієнтка намагалася поспілкуватися з приватною стоматологинею, у якої перший раз лікувала зуб.

Лікарка дуже розсердилася. Мовляв, у чому я її звинувачую, вона десятки років працює,

– розповіла жінка.

Лікарка припустила, що кліщ міг проникнути через ясна.