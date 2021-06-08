8 червня головна епідеміологиня Львівської області та очільниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко розповіла, що у місцевого чоловіка лабораторно підтвердили наявність бразильського штаму коронавірусу. Симптоми хвороби з'явилися невдовзі після того, як він приїхав до Італії.

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Про недугу жителя Львівщини місцевим епідеміологам повідомили у Центрі громадського здоров’я Києва. Після цього на коронавірус протестували людей, з якими хворий контактував у Львові. У підсумку вони отримали негативні результати тестів.

Після обстеження у нього підтвердили бразильський штам COVID-19. Осіб, з якими ким він контактував у Львові, обстежили й в них коронавірусу не виявили, але ймовірно, що інфікування відбулось всередині країни,

– розповіла Наталія Тімко-Іванченко.

Раніше епідеміологиня наголошувала на тому, що якщо людство почне частіше мігрувати між країнами, це може спричинити настання четвертої хвилі коронавірусу.

Мешканці Львівщини вже зустрілися з різними штамами COVID-19, зокрема з британським. Залишається небезпека приходу індійського та інших штамів. Чим більша буде міграція людей між раїнами, тим більші ризики того, що до нас прийде 4 хвиля коронавірусу,

– заявила вона.

Ситуація з коронавірусом на Львівщині: що відомо

Джерело: РНБО України

Станом на 8 червня у Львівській області зареєстрували понад 136 тисяч хворих на коронавірус, 59 з яких за минулу добу.

Більш ніж 130 жителів регіону вже одужали. Втім, 3 597 хворих на COVID-19 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Нині від хвороби на території Львівщини продовжують лікуватись 2 339 пацієнтів.

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