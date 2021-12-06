Мовиться про важких пацієнтів, які потребують постійної допомоги медиків. Про це заявив член Ради товариства інтенсивної терапії у Великої Британії Зудін Путучері.

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Він заявив, що може пройти навіть до 5 років, перш ніж організм відновиться від недуги цілком.

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За його словами, у відділах інтенсивної терапії – більшість людей невакциновані з різних причин. Також в цьому списку є багато вагітних.

"Це молодь. Більшість із них виживають, 60% наших пацієнтів виживають. Але це виживання дорого коштує і вимагає реабілітації. Ми не маємо персоналу, ресурсів для реабілітації цих пацієнтів", – зазначив Путучері.

Так, може пройти до 5 років, перш ніж вони повернуться до нормального життя,

– наголосив він.

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