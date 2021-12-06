Жити, як раніше: як довго тяжкохворі можуть відновлюватися після COVID-19
Джерело:The Guardian
Може минути кілька років, перш ніж люди, які перенесли коронавірус у важкій формі, зможуть повернутися до нормального життя.
Мовиться про важких пацієнтів, які потребують постійної допомоги медиків. Про це заявив член Ради товариства інтенсивної терапії у Великої Британії Зудін Путучері.
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Він заявив, що може пройти навіть до 5 років, перш ніж організм відновиться від недуги цілком.
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За його словами, у відділах інтенсивної терапії – більшість людей невакциновані з різних причин. Також в цьому списку є багато вагітних.
"Це молодь. Більшість із них виживають, 60% наших пацієнтів виживають. Але це виживання дорого коштує і вимагає реабілітації. Ми не маємо персоналу, ресурсів для реабілітації цих пацієнтів", – зазначив Путучері.
Так, може пройти до 5 років, перш ніж вони повернуться до нормального життя,
– наголосив він.
Відновлення після COVID: останнє
- Британські вчені дослідили, наскільки може бути поширений затяжний коронавірус. Так, у кожної 40 інфікованої людини симптоми тривають не менше 3 місяців.
- Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла спрогнозував, що нормальне життя після пандемії повернеться протягом року. Однак для цього можуть знадобитися щорічні щеплення від COVID-19.
- Інші вчені також зробили нові прогнози щодо того, як довго ще триватиме пандемія коронавірусу. За прогнозами співробітників наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій при уряді Великої Британії (SCIentific Advisory Group for Emergencies, SAGE), пандемія триватиме щонайменше до кінця 2026 року.