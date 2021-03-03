Спалах кишкової інфекції у школі: в Житомирі постраждали 9 учнів
У Житомирі через спалах гострої кишкової інфекції у школі №20 постраждали 9 учнів. Через це в закладі освіти припинили навчальний процес.
Джерело:ДСНС
За даними ДСНС, наразі 7 учнів перебувають на стаціонарному лікуванні. Водночас ще 2 школярів, які підхопили кишкову інфекцію, перевели на амбулаторне лікування.
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Як повідомили рятувальники, стан здоров'я усіх учнів є задовільним. Наразі у школі проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
Через спалах кишкової інфекції там з 3 березня 2021 року припинили навчальний процес.
Кишкова інфекція
Це одне з найпоширеніших інфекційних захворювань, яке може призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай бактерії чи віруси потрапляють в організм із зараженою їжею чи водою.
Передача такої інфекції відбувається фекально-оральним шляхом – переважно через забруднені руки як під час прямого контакту, так і при контакті з іншими забрудненими поверхнями й предметами (підлога, меблі, одяг, іграшки тощо).
За даними ДСНС, загалом у Житомирській школі №20 навчається 885 учнів.
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