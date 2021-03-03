Спалах кишкової інфекції у школі: в Житомирі постраждали 9 учнів

Джерело:ДСНС
У Житомирі через спалах гострої кишкової інфекції у школі №20 постраждали 9 учнів. Через це в закладі освіти припинили навчальний процес.
За даними ДСНС, наразі 7 учнів перебувають на стаціонарному лікуванні. Водночас ще 2 школярів, які підхопили кишкову інфекцію, перевели на амбулаторне лікування.
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Як повідомили рятувальники, стан здоров'я усіх учнів є задовільним. Наразі у школі проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
Через спалах кишкової інфекції там з 3 березня 2021 року припинили навчальний процес.
За даними ДСНС, загалом у Житомирській школі №20 навчається 885 учнів.Зверніть увагу! В одному з дитсадочків Тернополя нещодавно виявили спалах кишкової інфекції. Тоді його спричинив ротавірус. Детальніше про це – читайте тут.