Про це розповів директор лікарні Денис Матяш. За його словами, кількість ліжок у лікарні ніхто не збільшує, тому медики мусять обирати, які хворі у важчому стані, і надавати їм в першу чергу стаціонарну медичну допомогу.
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В Житомирі критична ситуація з коронавірусом
Через те, що загальну кількість ліжок у лікарні збільшити неможливо – до покращення ситуації не госпіталізуватимуть планових хворих, а також пацієнтів у легкому стані.
Завідувачка інфекційного відділення житомирської лікарні №1 Оксана Волкова розповіла, що щодня до лікарні госпіталізують до 20 пацієнтів із коронавірусом.
Нині на базі міської лікарні №1 працює чотири інфекційних відділення. Три з них є перепрофільованими: очне, терапевтичне та інсультне. Вони працюють не за своїм профілем, а приймають хворих на COVID-19.
Всі відділення завантажені на 100%. Ні в перепрофільованих відділеннях, ні в інфекційному відділенні вільних ліжок немає. Перепрофільовуючи уронефрологічний центр під відділення для надання допомоги хворим на COVID-19, ми практично вичерпуємо весь ресурс нашої лікарні,
– розповіла Оксана Волкова.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
- Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
- На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.
- Зараз в Україні проводять щеплення препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca, Janssen від Johnson & Johnson, Moderna. Усі вони визнані ВООЗ.
- Від початку кампанії проведено усього 10 846 167 щеплень.
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