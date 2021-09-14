Про це розповів директор лікарні Денис Матяш. За його словами, кількість ліжок у лікарні ніхто не збільшує, тому медики мусять обирати, які хворі у важчому стані, і надавати їм в першу чергу стаціонарну медичну допомогу.

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В Житомирі критична ситуація з коронавірусом

Через те, що загальну кількість ліжок у лікарні збільшити неможливо – до покращення ситуації не госпіталізуватимуть планових хворих, а також пацієнтів у легкому стані.

Завідувачка інфекційного відділення житомирської лікарні №1 Оксана Волкова розповіла, що щодня до лікарні госпіталізують до 20 пацієнтів із коронавірусом.

Нині на базі міської лікарні №1 працює чотири інфекційних відділення. Три з них є перепрофільованими: очне, терапевтичне та інсультне. Вони працюють не за своїм профілем, а приймають хворих на COVID-19.

Всі відділення завантажені на 100%. Ні в перепрофільованих відділеннях, ні в інфекційному відділенні вільних ліжок немає. Перепрофільовуючи уронефрологічний центр під відділення для надання допомоги хворим на COVID-19, ми практично вичерпуємо весь ресурс нашої лікарні,

– розповіла Оксана Волкова.

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