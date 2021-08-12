Детально про випадки Дельти

Про випадки інфікування повідомили працівники Житомирського обласного лабораторного центру. Відомо, що двоє хворих прибули в область з Росії та Туреччини.

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Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам Дельта, підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров'я (м. Київ),
– йдеться у повідомленні.

Інфікованих штамом Дельта виявили в Житомирі, Новограді-Волинському, Лугинах.

Той факт, що в області циркулює штам Дельта спонукав працівників лабораторного центру вкотре наголосити про доцільність дотримання протиепідемічних норм та правил.

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