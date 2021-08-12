Детально про випадки Дельти

Про випадки інфікування повідомили працівники Житомирського обласного лабораторного центру. Відомо, що двоє хворих прибули в область з Росії та Туреччини.

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Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам Дельта, підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров'я (м. Київ),

– йдеться у повідомленні.

Інфікованих штамом Дельта виявили в Житомирі, Новограді-Волинському, Лугинах.

Той факт, що в області циркулює штам Дельта спонукав працівників лабораторного центру вкотре наголосити про доцільність дотримання протиепідемічних норм та правил.

Що порадили для мешканців області, щоб захиститись проти Дельти: Найменше, що громадяни можуть зробити для уникнення інфікування вірусом – це вдягати в закритих приміщеннях маску, часто мити руки, застосовувати деззасоби, уникати масових заходів та дотримуватись фізичної дистанції мінімум 1,5 метри. Найкращим способом не захворіти і не бути джерелом інфекції – є вакцинація.

Статистика COVID-19 в Україні

До слова, загалом в Україні сьогодні, 12 серпня, повідомили про інфікування коронавірусом 1247 людей, серед них 77 дітей та 41 медпрацівник.

Штам Дельта все частіше реєструють в українських областях. Наприклад, на Рівненщині 80% пацієнтів з COVID-19 інфіковані саме ним.

Згідно з прогнозом науковців Національної академії наук України, потужну нову хвилю можна очікувати, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків загалом по Україні.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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