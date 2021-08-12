На Житомирщині 20 випадків Дельти, одна людина померла

На Житомирщині підтвердили перші 20 випадків штаму коронавірусу Дельта. Внаслідок інфікування одна людина померла.

Детально про випадки Дельти

Про випадки інфікування повідомили працівники Житомирського обласного лабораторного центру. Відомо, що двоє хворих прибули в область з Росії та Туреччини.

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Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області і у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам Дельта, підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров'я (м. Київ),

– йдеться у повідомленні.

Інфікованих штамом Дельта виявили в Житомирі, Новограді-Волинському, Лугинах.

Той факт, що в області циркулює штам Дельта спонукав працівників лабораторного центру вкотре наголосити про доцільність дотримання протиепідемічних норм та правил.

Що порадили для мешканців області, щоб захиститись проти Дельти:

Найменше, що громадяни можуть зробити для уникнення інфікування вірусом – це вдягати в закритих приміщеннях маску, часто мити руки, застосовувати деззасоби, уникати масових заходів та дотримуватись фізичної дистанції мінімум 1,5 метри.

Найкращим способом не захворіти і не бути джерелом інфекції – є вакцинація.

Статистика COVID-19 в Україні

До слова, загалом в Україні сьогодні, 12 серпня, повідомили про інфікування коронавірусом 1247 людей, серед них 77 дітей та 41 медпрацівник.

Штам Дельта все частіше реєструють в українських областях. Наприклад, на Рівненщині 80% пацієнтів з COVID-19 інфіковані саме ним.

Згідно з прогнозом науковців Національної академії наук України, потужну нову хвилю можна очікувати, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків загалом по Україні.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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