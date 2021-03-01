Житомирщину внесуть у червону зону карантину

1 березня 2021 , 12:52
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Джерело:

24 канал

У житомирській області почне діяти червона зона карантину. Все через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 в регіоні.

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко під час брифінгу повідомив, що 1 березня державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) повинна прийняти рішення про запровадження червоної зони карантину у Житомирській області.

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Житомирська область увійде в червону зону з відповідними обмеженнями. За останній тиждень ми провели майже 6000 ПЛР-тестів і отримали 2716 хворих COVID-19. За останні чотири тижні динаміка зросла від майже 900 до 2700 – втричі збільшилася кількість хворих,
– розповів Бунечко.

При цьому він додав, що у червону зону карантину потраплять абсолютно всі райони регіону.


Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у Житомирській області: що відомо

Джерело: апарат РНБО

  • Від початку пандемії коронавірусу у Житомирській області виявили 51 576 випадків зараження коронавірусом. 466 з них за минулу добу.
  • Від загальної кількості хворих одужали 44 384 людей. Натомість померли 840 інфікованих.
  • Станом на 1 березня у регіоні зареєстровано 6 532 активних хворих. Ці пацієнти ще лікуються від хвороби.