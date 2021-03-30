Кожен знає, що "всі хвороби від нервів", адже тривалий стрес пов'язаний з багатьма хронічними захворюваннями. Нове дослідження показало, що людям, які живуть без стресу теж можуть мати проблеми зі здоров'ям .

Як відбувалося дослідження

Вчені з Університету Пенсільванії вирішила з'ясувати, наскільки краще себе почувають люди, які живуть практично без стресу. У дослідженні взяли участь 2,8 тисячі осіб. Протягом восьми днів вони щовечора відповідали на питання про свій настрій, фізичні симптоми й стрес протягом дня. Вони також розповідали, скільки позитивних емоцій і подій вони відчували за минулі 24 години.

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Близько 10% добровольців не відчували стрес під час наглядового періоду. Ці люди з більшою ймовірністю були в гарному настрої та рідше страждали від хронічних захворювань.

Негативний вплив відсутності стресу

Однак вчені виявили й іншу сторону безтурботного життя:

Тестування на знання, яке в тому числі визначає ризик зниження когнітивних функцій через вісім років старіння, в цій групі показало нижчі бали в порівнянні з іншими учасниками. Це означає, що вони з більшою ймовірністю зіштовхнуться з такою проблемою в майбутньому.

через вісім років старіння, в цій групі показало нижчі бали в порівнянні з іншими учасниками. Це означає, що вони з більшою ймовірністю зіштовхнуться з такою проблемою в майбутньому. Крім того, у добровольців, які живуть без стресу, вчені відзначили менше позитивних подій, вони рідше надавали емоційну підтримку близьким і не отримували її самі. Примітно, що "черствими" найчастіше виявлялися неодружені чоловіки похилого віку.

На думку вчених, незначний стрес протягом дня – це не тільки переживання, але і показник того, що людина живе повноцінним життям, наповненим спілкуванням з людьми й різними емоціями. Крім того, невеликий стрес дійсно може бути корисний.

Стресові фактори можуть бути неприємними, але вони можуть нас змусити розв'язувати якусь проблему, що дуже важливо для когнітивних функцій, особливо в старшому віці,

– зазначили науковці.