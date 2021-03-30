Життя без стресів може бути шкідливим

Джерело:APA Psycnet
Кожен знає, що "всі хвороби від нервів", адже тривалий стрес пов'язаний з багатьма хронічними захворюваннями. Нове дослідження показало, що людям, які живуть без стресу теж можуть мати проблеми зі здоров'ям .
Вчені з Університету Пенсільванії вирішила з'ясувати, наскільки краще себе почувають люди, які живуть практично без стресу. У дослідженні взяли участь 2,8 тисячі осіб. Протягом восьми днів вони щовечора відповідали на питання про свій настрій, фізичні симптоми й стрес протягом дня. Вони також розповідали, скільки позитивних емоцій і подій вони відчували за минулі 24 години.
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Близько 10% добровольців не відчували стрес під час наглядового періоду. Ці люди з більшою ймовірністю були в гарному настрої та рідше страждали від хронічних захворювань.
Однак вчені виявили й іншу сторону безтурботного життя:
На думку вчених, незначний стрес протягом дня – це не тільки переживання, але і показник того, що людина живе повноцінним життям, наповненим спілкуванням з людьми й різними емоціями. Крім того, невеликий стрес дійсно може бути корисний.
Стресові фактори можуть бути неприємними, але вони можуть нас змусити розв'язувати якусь проблему, що дуже важливо для когнітивних функцій, особливо в старшому віці,
– зазначили науковці.