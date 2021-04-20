Лікування цукрового діабету інсуліном, який потрібно вводити один раз на тиждень, настільки ж ефективний й безпечний, як і терапія інсуліном, який потрібно застосовувати щодня. Це підтвердили два дослідження.

Пацієнти з цукровим діабетом 2 типу часто починають лікування інсуліном набагато пізніше, ніж рекомендують лікарі. Відомо, що люди могли б з більшою ймовірністю слідувати призначеному лікуванню, якби було потрібно менша кількість ін'єкцій препарату.

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Як відбувалося дослідження

У дослідженні, брали участь 205 пацієнтів, які ніколи раніше не отримували інсулін, з семи країн. Пацієнтів розділили на чотири групи. Учасники з контрольної групи отримували інсулін, який вимагав щоденного введення (гларгін). Іншим учасникам призначили новий інсулін (ікодек), який вводять раз на тиждень, в різних дозах і режимах приймання. Лікування тривало протягом 16 тижнів.

Ікодек був ефективним і добре переносився при трьох випробуваних режимах призначення.

при трьох випробуваних режимах призначення. Ризик розвитку гіпоглікемії (небезпечного зниження рівня цукру в крові) був низький при кожному з них.

при кожному з них. Вчені вибрали режим, при якому співвідношення користі та ризику було оптимальним.

Друге дослідження включало 154 людини з п'яти країн. У ньому вивчали, як пацієнти переходять зі "старого" інсуліну на інсулін, які вводять раз на тиждень. Воно показало, що для початку пацієнтам потрібна велика, навантажувальна, доза. В такому випадку цільові значення рівня глюкози в крові досягти простіше.

Чому це важливо

Обидва дослідження – трамплін для великого дослідження фази 3, яке вже проходить в Медичному центрі Саутвестерн. У ньому визначають ефективність "тижневого" інсуліну у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу та 2 типу,

– сказали науковці

Вони вважають, що новий інсулін змінює правила гри. Він повинен знизити навантаження на пацієнтів, яка пов'язана з лікуванням, і поліпшити їхню прихильність до терапії.