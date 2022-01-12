Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу. На його думку, це "життєво важливо".
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Він наголосив, що вагітні жінки не перебувають у групі підвищеного ризику інфікування коронавірусом. Однак треба зазначити, що при зараженні вони таки потрапляють в цю групу.
Тедрос Аданом Гебрейесус – глава ВООЗ
"Тому життєво важливо, щоб вагітні жінки у всіх країнах мали доступ до вакцин для захисту свого життя і життя своїх дітей. Ми також закликаємо включати вагітних жінок у клінічні випробування нових засобів лікування та вакцин".
Він додав: "На щастя, випадки передачі вірусу в утробі матері або під час народження вкрай рідкісні, а в грудному молоці не виявлялося активних частинок вірусу", – заявив глава ВООЗ.
Вагітність та коронавірус: останні новини
- Вагітні, які захворіли на COVID-19, мають підвищений ризик смерті, тож їм варто вакцинуватись. Однак багато майбутніх мам висловлюють побоювання.
- У Великій Британії опублікували нові дані про вакцинацію вагітних проти COVID-19. Щеплення не пов'язане з підвищеним ризиком ускладнень для жінок і немовлят. Наукові дані підтверджують, що щеплення проти коронавірусу безпечні на будь-якій стадії вагітності.
- У МОЗ заявили, що щеплення не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. "Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики. Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19", – зазначили у відомстві.