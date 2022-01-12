Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу. На його думку, це "життєво важливо".

Зверніть увагу Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу

Він наголосив, що вагітні жінки не перебувають у групі підвищеного ризику інфікування коронавірусом. Однак треба зазначити, що при зараженні вони таки потрапляють в цю групу.

Тедрос Аданом Гебрейесус – глава ВООЗ "Тому життєво важливо, щоб вагітні жінки у всіх країнах мали доступ до вакцин для захисту свого життя і життя своїх дітей. Ми також закликаємо включати вагітних жінок у клінічні випробування нових засобів лікування та вакцин".

Він додав: "На щастя, випадки передачі вірусу в утробі матері або під час народження вкрай рідкісні, а в грудному молоці не виявлялося активних частинок вірусу", – заявив глава ВООЗ.

Цікаво! Нещодавно з'ясувалось, що жінки, які вакциновані проти COVID-19, передають антитіла від недуги своїм немовлятам, які перебувають на грудному вигодовуванні. Це потенційно створює дітям пасивний імунітет проти коронавірусу.

Вагітність та коронавірус: останні новини