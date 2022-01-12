Життєво важливо, – ВООЗ закликала залучати вагітних до випробувань COVID-ліків та вакцин

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що необхідно включати вагітних у клінічні випробування медичних препаратів. Зокрема, ліків та вакцин проти коронавірусу.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу. На його думку, це "життєво важливо".

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Він наголосив, що вагітні жінки не перебувають у групі підвищеного ризику інфікування коронавірусом. Однак треба зазначити, що при зараженні вони таки потрапляють в цю групу.

Тедрос Аданом Гебрейесус – глава ВООЗ "Тому життєво важливо, щоб вагітні жінки у всіх країнах мали доступ до вакцин для захисту свого життя і життя своїх дітей. Ми також закликаємо включати вагітних жінок у клінічні випробування нових засобів лікування та вакцин".

Він додав: "На щастя, випадки передачі вірусу в утробі матері або під час народження вкрай рідкісні, а в грудному молоці не виявлялося активних частинок вірусу", – заявив глава ВООЗ.

Вагітність та коронавірус: останні новини

Вагітні, які захворіли на COVID-19, мають підвищений ризик смерті, тож їм варто вакцинуватись. Однак багато майбутніх мам висловлюють побоювання.

У Великій Британії опублікували нові дані про вакцинацію вагітних проти COVID-19. Щеплення не пов'язане з підвищеним ризиком ускладнень для жінок і немовлят. Наукові дані підтверджують, що щеплення проти коронавірусу безпечні на будь-якій стадії вагітності.

У МОЗ заявили, що щеплення не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. "Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики. Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19", – зазначили у відомстві.