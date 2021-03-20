Живих від мертвих відмежовує фіранка: у Коломиї – страшна ситуація в лікарні

У Коломиї, що на Івано-Франківщині, в районній лікарні – складна ситуація. Пацієнти з коронавірусом перебувають у закладі протягом кількох місяців, а мертвих від живих часом відділяє фіранка.

Коронавірус подвоїв річну смертність у лікарні.

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Фіранка між пацієнтами

У відділенні інтенсивної терапії живих від мертвих відділяє смугаста біло-зелена фіранка. Так, по один її бік лежить 57-річний Василь, а по інший – 67-річний чоловік у чорному пакеті, якого вже збираються везти до моргу.

Лікар Віктор Бойко розповів, що найважче для медика – бачити очі пацієнта, який помирає.

Краще тих очей нікому не бачити, бо ті очі довго сняться. Це очі, які молять про допомогу, очі, в яких відчай, очі, в яких реальний страх,

– зізнався лікар.

За словами Бойка, разом з пацієнтами на одну хвилину помирає той лікар, який його втратив. До слова, в Коломийській лікарні від початку пандемії від ускладнень коронавірусу померли 205 пацієнтів.

Пацієнти з нестримною жагою до життя

Лікарі розповіли, що є пацієнти, які не погоджуються вмирати. Василь, який перебуває в реанімації вже 3 місяці, один з них. На його обличчі – киснева маска. За словами медиків, він так довго був у масці, що його ніс почав гнити. Лікарям довелося перевести його на інший апарат, щоб чоловік отримував кисень через прозорий шолом.

Біля Василя на сусідньому ліжку лежить Тарас. На його тумбочці чашка з написом "Найкращий тато", адже він має 5 дітей. Пацієнт зізнався, що шкодує про легковажне ставлення до коронавірусу. За його словами, хвороба дала зрозуміти, що ми не цінуємо найважливіше – можливість дихати.

Що відбувається у Коломийській лікарні, дивіться відео: