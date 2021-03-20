Живих від мертвих відмежовує фіранка: у Коломиї – страшна ситуація в лікарні

Джерело:Kyiv Post
У Коломиї, що на Івано-Франківщині, в районній лікарні – складна ситуація. Пацієнти з коронавірусом перебувають у закладі протягом кількох місяців, а мертвих від живих часом відділяє фіранка.
Коронавірус подвоїв річну смертність у лікарні.
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У відділенні інтенсивної терапії живих від мертвих відділяє смугаста біло-зелена фіранка. Так, по один її бік лежить 57-річний Василь, а по інший – 67-річний чоловік у чорному пакеті, якого вже збираються везти до моргу.
Лікар Віктор Бойко розповів, що найважче для медика – бачити очі пацієнта, який помирає.
Краще тих очей нікому не бачити, бо ті очі довго сняться. Це очі, які молять про допомогу, очі, в яких відчай, очі, в яких реальний страх,
– зізнався лікар.
За словами Бойка, разом з пацієнтами на одну хвилину помирає той лікар, який його втратив. До слова, в Коломийській лікарні від початку пандемії від ускладнень коронавірусу померли 205 пацієнтів.