Жодна область не відповідає червоній зоні карантину, – Степанов
Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про повернення в Україну адаптивного карантину. Наразі жоден регіон не потрапляє в червону зону.
Джерело: 24 канал
Рівень захворюваності в усіх областях контрольований
Під час ранкового брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що наразі усі області перебувають у жовтих та зелених зонах.
До теми В Україні 2 394 нових хворих на COVID-19: статистика в регіонах
Уряд розгляне постанову
Очільник МОЗ додав, що відомство уже виконало прорахунки і найближчим винесе на розгляд Кабінету міністрів відповідну постанову.
Максим Степанов – глава МОЗ
“Щодо повернення до нормального життя. Відповідно до нашої стратегії, ми хочемо перейти до адаптивного карантину. На сьогодні у нас за тими показниками за рівнем захворюваності немає ні однієї адміністративної одиниці, яка перебувала б у "червоній" зоні”.
Коли регіон вносять в червону зону карантину?Якщо захворюваність в області становить 320 хворих на 100 тисяч населення впродовж 14 днів, а завантаженість ліжок понад 75%, не враховуючи місця у дитячих та пологових відділеннях.
Джерело Кабінет міністрів України
Умови адаптивного карантину / Джерело Кабінет міністрів України / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter