Жодна область не відповідає червоній зоні карантину, – Степанов

Максим Степанов – глава МОЗ

“Щодо повернення до нормального життя. Відповідно до нашої стратегії, ми хочемо перейти до адаптивного карантину. На сьогодні у нас за тими показниками за рівнем захворюваності немає ні однієї адміністративної одиниці, яка перебувала б у "червоній" зоні”.