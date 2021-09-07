Своє обурення висловив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль. Він оприлюднив дані щодо вакцинації педагогів Рівненщини.

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За його словами, у Рівному є 106 навчальних закладів. І жодних із них не вакцинував від коронавірусу більш як 80% своїх співробітників.

Понад 80% щеплень не має жоден колектив,

– зазначив Коваль.

Крім цього, в діапазоні 60 – 80% вакцинували лише 6 закладів, від 30 до 60% – 42. Менш ніж 30% вакцинованих співробітників є у 58 закладах.

Ситуація в області

Посадовець зазначив, що загалом в Рівненській області:

повністю вакцинувалися – тобто отримали два щеплення – понад 80% педагогів лише в 46 освітніх закладах;

вакцинація на рівні 60 – 80% – 178 закладів освіти;

на рівні 30 – 60% – 406;

менш ніж 60% – 600.

"Статистика вакцинації педагогів в Рівненській області – незадовільна", – обурився він. І нагадав, що загалом на в Рівненській області є 1 230 освітніх закладів. Це і дитячі садочки, школи, позашкільні заклади, профтехучилища, виші.

Чим це загрожує

Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін повідомив, що лише 50% шкіл на Рівненщині працюватимуть, якщо по всій території держави буде оголошена жовта зона карантину. Про це написали у "Рівне вечірнє".

"Є дуже велика імовірність, що з понеділка, 13 вересня, Рівненщина перейде у жовту зону. Це означатиме, що навчання у школах, де не вакциновано 80% вчителів, буде переведено на дистанційну форму навчання", – пояснив він.

А головний санітарний лікар області Роман Сафонов повідомив, що за останній тиждень кількість нововиявлених інфікованих коронавірусом зросла на 60%.



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Текст публікації Віталія Коваля:

Друзі, статистика вакцинації педагогів в Рівненській області – незадовільна. На сьогодні двічі отримали щеплення понад 80% педагогів лише в 46 освітніх установах області; вакцинація на рівні 60 – 80% – 178 закладів освіти; на рівні 30 – 60% – 406; менш як 60% – 600.

Загалом на Рівненщині є 1 230 освітніх закладів. Це і дитячі садочки, школи, позашкільні заклади, профтехучилища, виші. Ще гірша ситуація в місті Рівному. Тут з 106 навчальних закладів понад 80% щеплень не має жоден колектив! В діапазоні 60 – 80% – 6 закладів, від 30 до 60% – 42, менш як 30% – 58 закладів.

Друзі, навчання в школах уже розпочалося. Вкотре закликаю бути відповідальними і не наражати на небезпеку ні себе, ні учнів. Лише вакцинування понад 80% колективу дозволить навчальному закладу працювати в звичному режимі, а не переходити на дистанційну форму навчання зі зміною карантинного зонування в країні.