Нові заходи боротьби зі високими показниками захворюваності, які з кожним днем продовжують збільшуватись, почнуть діяти з понеділка, 8 листопада. Вони спрямовані на тих, хто ще не вакцинувався.

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Так, лише щеплені та ті, хто одужав від COVID-19, зможуть відвідувати:

ресторани;

спортивні заходи;

готелі;

перукарні.

Правило також застосовується і для користування гірськолижними витягами. Втім, люди, які мають медичні показання проти щеплень, можуть брати участь у громадському житті, якщо є відповідне свідоцтво та ПЛР-тест. В Австрії експрес-тести та ПЛР-тести безкоштовні для всіх.

Ми вважаємо, що це може зробити серйозний внесок у стримування того, що відбувається,

– сказав віцеканцлер Вернер Коглер.

Він також додав, що регіональна влада має право вживати ще більш жорстких заходів, якщо вважатиме за потрібне. Зокрема мовиться про локальні карантини, але лише "в крайньому разі", якщо ситуація буде критичною.

Довідка. Наразі понад чверть людей в Австрії у віці від 12 років і старше досі не мають свідоцтва про вакцинацію.

Нагадаємо, що станом на 8 листопада у світі зареєстрували 250 мільйонів випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Показники захворюваності деяких країн Східної Європи дуже невтішні.