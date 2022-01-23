Симптоми штаму Омікрон у дітей
Вчені наголосили, що в ході дослідження вони не зустріли жодного безсимптомного перебігу хвороби у дітей.
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Зокрема, професорка Королівського коледжу Лондона Емма Дункан наголосила, що супутніми ознаками інфікування можуть бути головний біль, чхання і висока температура тіла.
Серед більш рідкісних симптомів Омікрону фахівці виділили порушення шлунково-кишкового тракту у вигляді діареї, висип, а також запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів.
Як проводили дослідження
У ході дослідження медики проаналізували кілька сотень випадків зараження у дітей від восьми до 12 років.
Експерти опиралися на даних мобільного додатку, за допомогою якого жителі Великобританії повідомляють про спостережувані у себе симптоми.
Як хворіють діти на Омікрон в Україні
Штам Омікрон почав більше вражати дітей, ніж Дельта. Водночас, за даними МОЗ, діти не становлять більшості у статистиці інфікованих на коронавірус.
За даними Ляшка, станом на 20 січня захворіло 1212 дітей, направлено на самоізоляцію – 21 637 з 918 класів з 39 шкіл.
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