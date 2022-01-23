Жодного безсимптомного: дослідження перебігу Омікрону у дітей

Нежить, кашель, біль в горлі і втома – найпоширеніші симптоми коронавірусу при Омікроні у дітей.

Симптоми штаму Омікрон у дітей

Вчені наголосили, що в ході дослідження вони не зустріли жодного безсимптомного перебігу хвороби у дітей.

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Зокрема, професорка Королівського коледжу Лондона Емма Дункан наголосила, що супутніми ознаками інфікування можуть бути головний біль, чхання і висока температура тіла.

Серед більш рідкісних симптомів Омікрону фахівці виділили порушення шлунково-кишкового тракту у вигляді діареї, висип, а також запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів.

Як проводили дослідження

У ході дослідження медики проаналізували кілька сотень випадків зараження у дітей від восьми до 12 років.

Експерти опиралися на даних мобільного додатку, за допомогою якого жителі Великобританії повідомляють про спостережувані у себе симптоми.

Штам Омікрон почав більше вражати дітей, ніж Дельта. Водночас, за даними МОЗ, діти не становлять більшості у статистиці інфікованих на коронавірус.

За даними Ляшка, станом на 20 січня захворіло 1212 дітей, направлено на самоізоляцію – 21 637 з 918 класів з 39 шкіл.

Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало вакцинувати проти коронавірусної хвороби дітей віком від 12 до 17 років. Передусім зробити щеплення рекомендують дітям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби.

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Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу