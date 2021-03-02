У жодного з вакцинованих медиків поки не фіксували важких ускладнень, – Радуцький
Станом на 2 березня, від початку вакцинації проти COVID-19 в Україні вакциною Covieshield не зафіксували жодного випадку ускладнення після щеплення.
Джерело:фейсбук Михайла Радуцького
Усі побічні реакції стандартні
Голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зауважив, що наразі вакцину проти коронавірусу отримали більш ніж 5 тисяч медичних працівників.
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Наразі щеплення отримали понад 5 тисяч медиків. Жодного випадку анафілактичного шоку або інших важких ускладнень,
– зауважив Михайло Радуцький.
За словами Радуцького, побічні ефекти, які фіксуються у 5−7% вакцинованих, досить стандартні.
Яким чином проявлялась реакція на вакцину?Як при будь-якому щепленні – почервоніння або поява папул у місці ін'єкції, незначне підвищення температури.
За даними Інституту сироватки Індії, вакцина Covishield може бути протипоказана у низці випадків:
- важка алергічна реакція;
- підвищена температура тіла;
- порушення згортання крові або вживання антикоагулянтів;
- ослаблений імунітет;
- вагітність;
- грудне годування;
- використання іншої вакцини проти коронавірусу.
- біль, почервоніння, свербіж, набряк або синці в місці ін'єкції;
- втома, озноб або гарячка;
- головний біль, нудота;
- біль у суглобах або м'язах;
- утруднення дихання.
Крім того, фіксують блювоту та діарею. Серед рідкісних побічних ефектів було зафіксовано також зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі та висипання.
А ось наслідки пандемії куди серйозніші
Михайло Радуцький зауважив, що від ускладнень COVID-19 щодня помирає в середньому 150 – 200 людей і припинити цю статистику зможе тільки вакцинація.
Коротко про вакцинацію проти COVID-19 в Україні
- За минулу добу, 1 березня, в Україні вакцинувалося 1 764 людини.
- Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплено 4 905 людей – вони отримали лише одну дозу вакцини.
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