У жодного з вакцинованих медиків поки не фіксували важких ускладнень, – Радуцький

Джерело:фейсбук Михайла Радуцького
Станом на 2 березня, від початку вакцинації проти COVID-19 в Україні вакциною Covieshield не зафіксували жодного випадку ускладнення після щеплення.
Голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зауважив, що наразі вакцину проти коронавірусу отримали більш ніж 5 тисяч медичних працівників.
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Наразі щеплення отримали понад 5 тисяч медиків. Жодного випадку анафілактичного шоку або інших важких ускладнень,
– зауважив Михайло Радуцький.
За словами Радуцького, побічні ефекти, які фіксуються у 5−7% вакцинованих, досить стандартні.
За даними Інституту сироватки Індії, вакцина Covishield може бути протипоказана у низці випадків:
Крім того, фіксують блювоту та діарею. Серед рідкісних побічних ефектів було зафіксовано також зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі та висипання.
Михайло Радуцький зауважив, що від ускладнень COVID-19 щодня помирає в середньому 150 – 200 людей і припинити цю статистику зможе тільки вакцинація.