У жодного з вакцинованих медиків поки не фіксували важких ускладнень, – Радуцький

Станом на 2 березня, від початку вакцинації проти COVID-19 в Україні вакциною Covieshield не зафіксували жодного випадку ускладнення після щеплення.

Усі побічні реакції стандартні

Голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зауважив, що наразі вакцину проти коронавірусу отримали більш ніж 5 тисяч медичних працівників.

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Наразі щеплення отримали понад 5 тисяч медиків. Жодного випадку анафілактичного шоку або інших важких ускладнень,

– зауважив Михайло Радуцький.

За словами Радуцького, побічні ефекти, які фіксуються у 5−7% вакцинованих, досить стандартні.

Яким чином проявлялась реакція на вакцину? Як при будь-якому щепленні – почервоніння або поява папул у місці ін'єкції, незначне підвищення температури.

За даними Інституту сироватки Індії, вакцина Covishield може бути протипоказана у низці випадків:

важка алергічна реакція;

підвищена температура тіла;

порушення згортання крові або вживання антикоагулянтів;

ослаблений імунітет;

вагітність;

грудне годування;

використання іншої вакцини проти коронавірусу.

Найпоширеніші побічні реакції на Covishield: біль, почервоніння, свербіж, набряк або синці в місці ін'єкції;

втома, озноб або гарячка;

головний біль, нудота;

біль у суглобах або м'язах;

утруднення дихання. Крім того, фіксують блювоту та діарею. Серед рідкісних побічних ефектів було зафіксовано також зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі та висипання.

А ось наслідки пандемії куди серйозніші

Михайло Радуцький зауважив, що від ускладнень COVID-19 щодня помирає в середньому 150 – 200 людей і припинити цю статистику зможе тільки вакцинація.

Коротко про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

За минулу добу, 1 березня, в Україні вакцинувалося 1 764 людини.

Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплено 4 905 людей – вони отримали лише одну дозу вакцини.

Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців.