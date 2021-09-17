З-поміж тих, хто зараз перебуває в реанімаціях – жодного щепленого. Про це заявив на брифінгу 16 вересня заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк.

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Пандемія невакцинованих

За його словами, зараз у ковідних лікарнях області перебуває 947 пацієнтів із коронавірусом. Із них – тільки 3,5% є вакцинованими.

Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає – ні в реанімації, ні серед мертвих,

– підкреслив заступник голови ХОДА.

Захворюваність росте

Він також підтвердив, що захворюваність на коронавірус в області зростає. Так, за добу 16 вересня майже у 500 осіб підтвердили цю недугу. Тоді ж було майже 140 госпіталізацій хворих COVID.

"Тому, безумовно, у нас є негативна динаміка, – сказав Черняк.

Він ще раз закликав жителів регіону не витрачати дорогоцінний час – йти і зробити щеплення, щоб захистити себе, рідних і близьких.

Що стосується результативності дії різних вакцин, заступник голови ХОДА зазначив, що зараз усі вакцини, якими щепили жителів області (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Moderna), "працюють".

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