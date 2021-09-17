Жодного вакцинованого серед померлих і хворих від COVID-19: ситуація в реанімаціях Харківщини
Джерело:Харківська ОДА
По всій Україні зростає захворюваність на коронавірус. На Харківщині ситуація теж не найкраща – серед хворих, яких госпіталізували до лікарень, лише 3,5% пацієнтів є вакцинованими.
З-поміж тих, хто зараз перебуває в реанімаціях – жодного щепленого. Про це заявив на брифінгу 16 вересня заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк.
Увага Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією
Пандемія невакцинованих
За його словами, зараз у ковідних лікарнях області перебуває 947 пацієнтів із коронавірусом. Із них – тільки 3,5% є вакцинованими.
Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає – ні в реанімації, ні серед мертвих,
– підкреслив заступник голови ХОДА.
Захворюваність росте
Він також підтвердив, що захворюваність на коронавірус в області зростає. Так, за добу 16 вересня майже у 500 осіб підтвердили цю недугу. Тоді ж було майже 140 госпіталізацій хворих COVID.
"Тому, безумовно, у нас є негативна динаміка, – сказав Черняк.
Він ще раз закликав жителів регіону не витрачати дорогоцінний час – йти і зробити щеплення, щоб захистити себе, рідних і близьких.
Що стосується результативності дії різних вакцин, заступник голови ХОДА зазначив, що зараз усі вакцини, якими щепили жителів області (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Moderna), "працюють".
Важливо Показники COVID-госпіталізацій не відповідають зеленій зоні у 8 областях
Динаміка вакцинації в Україні
- Від учора, 16 вересня, 122 906 людей вакцинували проти коронавірусу. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 50 705 людей.
- Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 6 169 886 людей, з них: отримали одну дозу – 6 169 884 людини; повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом провели 11 229 655 щеплень.