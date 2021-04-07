Жорстоке поводження з дітьми може включати всі типи фізичного або емоційного насильства, сексуальне насильство, нехтування, неувага та експлуатація. Такі практики заподіюють важку шкоду здоров'ю дитини.

Що було відомо раніше

Раніше було відомо, що у дітей, з якими жорстоко поводяться, з часом зменшується обсяг префронтальної кори та мигдалеподібного тіла. Ці відділи головного мозку відіграють ключову роль в регулюванні емоцій, розвитку депресії та тривожного розладу. Ці розлади психіки можуть супроводжувати дитину протягом усього життя.

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Багато прийомів жорсткого виховання дітей не підходять під визначення жорстокого поводження. Більшість людей в розвинених країнах вважає їх нормальними. До них відносяться удари або крики у відповідь на складну поведінку дитини, легкі фізичні покарання в різних формах. До особливих ознак жорсткого виховання відносять емоційне забарвлення подій: батьки відчувають злість під час покарань.

Як може впливати на головний мозок дітей впливати жорстке виховання, раніше не було відомо.

Жорстке виховання змінює мозок

Учасниками нового дослідження були 94 дитини у віці від 2,5 до 9 років, ситуацію в сім'ях яких вчені спостерігали протягом декількох років. Щорічно вони оцінювали батьківські практики виховання і рівень тривожності у дітей.

Вчені проаналізували знімки головного мозку дітей, отримані при магнітно-резонансній томографії. Вони виявили, що товщина сірої речовини в префронтальній зоні кори головного мозку і мигдальне тіло були тим менші в обсязі, чим частіше діти стикалися з жорстким вихованням.

Вперше практики жорстокого виховання, які не відповідають критеріям жорстокого поводження дітьми, були пов'язані зі зменшенням обсягу певних структур мозку – тих, що і при важких знущання,

– зазначили науковці.