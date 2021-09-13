У "жовтому" сертифікаті буде інформація про перше щеплення, а в "зеленому" – про повний курс. Крім того, у сертифікатах будуть дані про негативний результат тестування (протягом 72 годин) або одужання від COVID-19".

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Особливість "жовтого" сертифікату

Українці, які отримали першу дозу щеплення від коронавірусу, зможуть також отримати COVID-сертифікат. Для цього, власне, уряд й запровадив "жовтий" сертифікат. Після другого щеплення люди матимуть "зелений".

"Жовтий" документ буде чинним у період між першим та другим щепленням.

Різниця у привілеях для власників різних сертифікатів

Власники "жовтого" сертифікату матимуть ті ж самі привілеї, що й люди, які пройшли повний курс імунізації. Однак у червоній зоні привілеї для "жовтого" сертифікату не будуть діяти.

До речі, з "жовтим" або "зеленим" сертифікатом при перетині кордону України не потрібно буде проходити самоізоляцію. Таке ж правило діятиме для осіб, які прибули з тимчасово окупованих територій.

Зверніть увагу! Відповідно до нових правил, обмеження червоної зони не діятимуть для закладів, якщо усі учасники матимуть "зелений" сертифікат. Обмеження жовтої зони не працюватимуть, якщо 80% учасників матимуть "зелений" чи хоча б "жовтий" сертифікат.