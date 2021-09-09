Яка різниця між жовтим та зеленим сертифікатом

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зауважив, що зелений сертифікат видаватимуть громадянам, які отримали дві дози COVID-вакцини. Натомість жовтий сертифікат – свідчитиме про отримання першої дози вакцини.

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Важливо! Обидва сертифікати будуть використовувати для оптимізації в середині країни.

Різниця в терміні дії

Термін дії жовтого сертифіката – час між щепленнями,

– уточнив Кузін.

Він також зазначив, що термін дії – це головна різниця між зеленим і жовтим сертифікатами, по суті, вони будуть давати однакові привілеї вакцинованих, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.

Для чого потрібні внутрішні сертифікати

Таким чином, і внутрішній, і міжнародний сертифікат буде видаватися терміном дії на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення.

Для однієї дози – це рік плюс 14 днів після завершення вакцинації однією дозою. Для дводозних вакцин – це плюс рік від другої дози.

У МОЗ наступного тижня ухвалять сертифікати

За словами Ігоря Кузіна, наразі у МОЗ напрацьовують проєкт постанови Кабінету міністрів.

Сподіваюся, що на цьому чи на початку наступного тижня він уже буде прийнятий – ми хочемо дозволити більш полегшені норми роботи бізнесу і відвідування закладів тим людям, які отримали повний курс щеплення і мають цей внутрішній сертифікат,

– зауважив Кузін.

Що відомо про привілеї для вакцинованих громадян

Голова МОЗ Віктор Ляшко нещодавно заявив, що ймовірно, з наступного понеділка (13 вересня) вся територія України перейде на жовтий рівень епідемічної безпеки.

Однак вакцинованих українців майже ніякі обмеження не торкнуться.

Відомо також, що заклади освіти можуть продовжувати свою роботу при жовтому рівні лише при умові вакцинації 80% працівників закладів.

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