Яка різниця між жовтим та зеленим сертифікатом

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зауважив, що зелений сертифікат видаватимуть громадянам, які отримали дві дози COVID-вакцини. Натомість жовтий сертифікат – свідчитиме про отримання першої дози вакцини.

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Різниця в терміні дії

Термін дії жовтого сертифіката – час між щепленнями,
– уточнив Кузін.

Він також зазначив, що термін дії – це головна різниця між зеленим і жовтим сертифікатами, по суті, вони будуть давати однакові привілеї вакцинованих, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.

Для чого потрібні внутрішні сертифікати

Таким чином, і внутрішній, і міжнародний сертифікат буде видаватися терміном дії на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення.

У МОЗ наступного тижня ухвалять сертифікати

За словами Ігоря Кузіна, наразі у МОЗ напрацьовують проєкт постанови Кабінету міністрів.

Сподіваюся, що на цьому чи на початку наступного тижня він уже буде прийнятий – ми хочемо дозволити більш полегшені норми роботи бізнесу і відвідування закладів тим людям, які отримали повний курс щеплення і мають цей внутрішній сертифікат,
– зауважив Кузін.

Що відомо про привілеї для вакцинованих громадян

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