Яка різниця між жовтим та зеленим сертифікатом
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зауважив, що зелений сертифікат видаватимуть громадянам, які отримали дві дози COVID-вакцини. Натомість жовтий сертифікат – свідчитиме про отримання першої дози вакцини.
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Різниця в терміні дії
Термін дії жовтого сертифіката – час між щепленнями,
– уточнив Кузін.
Він також зазначив, що термін дії – це головна різниця між зеленим і жовтим сертифікатами, по суті, вони будуть давати однакові привілеї вакцинованих, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.
Для чого потрібні внутрішні сертифікати
Таким чином, і внутрішній, і міжнародний сертифікат буде видаватися терміном дії на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення.
У МОЗ наступного тижня ухвалять сертифікати
За словами Ігоря Кузіна, наразі у МОЗ напрацьовують проєкт постанови Кабінету міністрів.
Сподіваюся, що на цьому чи на початку наступного тижня він уже буде прийнятий – ми хочемо дозволити більш полегшені норми роботи бізнесу і відвідування закладів тим людям, які отримали повний курс щеплення і мають цей внутрішній сертифікат,
– зауважив Кузін.
Що відомо про привілеї для вакцинованих громадян
- Голова МОЗ Віктор Ляшко нещодавно заявив, що ймовірно, з наступного понеділка (13 вересня) вся територія України перейде на жовтий рівень епідемічної безпеки.
- Однак вакцинованих українців майже ніякі обмеження не торкнуться.
- Відомо також, що заклади освіти можуть продовжувати свою роботу при жовтому рівні лише при умові вакцинації 80% працівників закладів.
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