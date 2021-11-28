У якій зоні кожна область

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я. Так, до жовтої карантинної зони включили ще й Харківську область, яка напередодні перебувала у помаранчевій зоні.

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Тож, окрім неї, "жовтими" наразі є:

  • Закарпатська;
  • Кіровоградська;
  • Тернопільська;
  • Чернівецька області.

У червоній зоні продовжують перебувати місто Київ та такі області:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська області.

У помаранчевій зоні залишилася лише Полтавська область.

Ситуація з коронавірусом в Україні

  • Станом на ранок 28 листопада в Україні підтвердили 7 483 нових випадки COVID-19, померли 400 людей.
  • За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 422 023 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 28 листопада одужали – 2 910 237 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 85 117 мешканців країни.
  • Міністерство охорони здоров'я із 9 грудня розширить перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою.

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Карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу