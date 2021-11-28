"Жовтих" областей в Україні побільшало
28 листопада 2021 , 15:37Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Станом на 28 листопада в Україні розширили жовту зону карантину – до неї потрапили 5 регіонів. У червоній зоні, як і раніше, залишаються Київ та 18 областей.
У якій зоні кожна область
Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я. Так, до жовтої карантинної зони включили ще й Харківську область, яка напередодні перебувала у помаранчевій зоні.
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Тож, окрім неї, "жовтими" наразі є:
- Закарпатська;
- Кіровоградська;
- Тернопільська;
- Чернівецька області.
У червоній зоні продовжують перебувати місто Київ та такі області:
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська області.
У помаранчевій зоні залишилася лише Полтавська область.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- Станом на ранок 28 листопада в Україні підтвердили 7 483 нових випадки COVID-19, померли 400 людей.
- За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 422 023 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 28 листопада одужали – 2 910 237 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 85 117 мешканців країни.
- Міністерство охорони здоров'я із 9 грудня розширить перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою.
Карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу