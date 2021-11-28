"Жовтих" областей в Україні побільшало

Станом на 28 листопада в Україні розширили жовту зону карантину – до неї потрапили 5 регіонів. У червоній зоні, як і раніше, залишаються Київ та 18 областей.

У якій зоні кожна область

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я. Так, до жовтої карантинної зони включили ще й Харківську область, яка напередодні перебувала у помаранчевій зоні.

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Тож, окрім неї, "жовтими" наразі є:

Закарпатська;

Кіровоградська;

Тернопільська;

Чернівецька області.

У червоній зоні продовжують перебувати місто Київ та такі області:

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Сумська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська області.

У помаранчевій зоні залишилася лише Полтавська область.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на ранок 28 листопада в Україні підтвердили 7 483 нових випадки COVID-19, померли 400 людей.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 422 023 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 28 листопада одужали – 2 910 237 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 85 117 мешканців країни.

Міністерство охорони здоров'я із 9 грудня розширить перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою.



Карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу