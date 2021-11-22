Міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу повідомив, що наразі у МОЗ працюють над змінами критеріїв адаптивного карантину.

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Які зміни чекають жовту зону

Так, за його словами в жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів!

Зауважимо, що раніше у регіонах жовтої зони карантину достатньо було однієї дози COVID-вакцини для відвідування громадських закладів, так і для роботи персоналу цих сфер в цілому.

Інші обмеження жовтої зони

Крім того, у жовтій зоні є обов'язковим масочний режим і соціальна дистанція, а також вводиться ряд правил для бізнесу.

Зокрема, масові заходи можна проводити за умови – одна людина на 4 квадратних метри. Обмеження по числу відвідувачів діють також і в фітнес-центрах і басейнах – одна людина на 10 кв. м.

Довідка! У жовту зону карантину станом на сьогодні, 22 листопада, входять: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька області.

Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалась

Впродовж доби захворіли на коронавірус 7 464 людей. Спад захворюваності є традиційним після вихідних. Однак, сьогоднішні показники є найнижчими за півтора місяця.

За словами Віктора Ляшка, Україні вдалося пройти пік захворюваності найтяжчої хвилі без введення локдауну.

До слова, очільник МОЗ також повідомив, що дві червоні зони карантину найближчим часом можуть вийти з червоної зони.

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